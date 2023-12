BEAUTIFUL UGLY SOUNDS : CÉLESTE GATIER & CATHERINE GUESDE 21 Rue du Docteur Leroy Le Mans, 1 décembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore, l’association Moth Frequency propose Beautiful Ugly Sounds. « Tensions, résistances et corps-circuits : à l’écoute des bruits électriques ? » : conférence-performance de Catherine Guesde et Céleste Gatier..

2024-01-24 fin : 2024-01-24 20:00:00. .

21 Rue du Docteur Leroy Brasserie Septante-Deux

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



As part of Le Mans Sonore, the Moth Frequency association presents Beautiful Ugly Sounds. « Tensions, resistances and body-circuits: listening to electrical noise? lecture-performance by Catherine Guesde and Céleste Gatier.

En el marco de Le Mans Sonore, la asociación Moth Frequency presenta Beautiful Ugly Sounds. « Tensiones, resistencias y circuitos corporales: ¿escuchar ruidos eléctricos? conferencia y espectáculo a cargo de Catherine Guesde y Céleste Gatier.

Im Rahmen von Le Mans Sonore präsentiert der Verein Moth Frequency Beautiful Ugly Sounds. « Tensions, résistances et corps-circuits: à l’écoute des bruits électriques? » (Spannungen, Widerstände und Körperschaltungen: den elektrischen Geräuschen lauschen) : Vortrags-Performance von Catherine Guesde und Céleste Gatier.

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire