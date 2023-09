Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille 21 Rue du Commerce Neuvic, 16 septembre 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le Musée de la Résistance Henri Queuille avec au programme; accès libre au musée et aux jardins. Samedi et dimanche à 15h visite guidée de l’exposition « Le jouet de Neuvic » et dimanche de 14h à 17h30 dédicace par Marianne Chambrette, restauratrice de jouets anciens..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

21 Rue du Commerce

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the Musée de la Résistance Henri Queuille with free access to the museum and gardens. Saturday and Sunday at 3pm: guided tour of the exhibition « Le jouet de Neuvic » and Sunday from 2pm to 5:30pm: book signing by Marianne Chambrette, antique toy restorer.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el Museo de la Resistencia Henri Queuille con acceso gratuito al museo y a los jardines. Sábado y domingo a las 15:00: visita guiada a la exposición « Juguetes de Neuvic » y domingo de 14:00 a 17:30: firma de libros por Marianne Chambrette, restauradora de juguetes antiguos.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie das Musée de la Résistance Henri Queuille besuchen. Auf dem Programm stehen freier Zugang zum Museum und zu den Gärten. Samstag und Sonntag um 15 Uhr Führung durch die Ausstellung « Le jouet de Neuvic » und Sonntag von 14 bis 17.30 Uhr Autogrammstunde mit Marianne Chambrette, Restauratorin von altem Spielzeug.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze