Apéro Art et Histoire Le jouet de Neuvic est chic ! 21 Rue du commerce Neuvic, 20 juillet 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une visite courte et d’un apéro ! Ce soir c’est le Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille qui nous reçoit : le jouet de Neuvic est chic !.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

21 Rue du commerce

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Take a break from heritage and taste with a short visit and an aperitif! Tonight, the Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille welcomes us: Neuvic toys are chic!

¡Tómese un descanso del patrimonio y el gusto con una breve visita y un aperitivo! Esta noche estamos en el Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille: ¡los juguetes Neuvic son chic!

Machen Sie bei einer Kurzbesichtigung und einem Aperitif eine Pause vom Kulturerbe und vom Geschmack! Heute Abend empfängt uns das Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille: Spielzeug aus Neuvic ist schick!

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze