Sortie nature à Chamouille : « La roselière aux aurores » 21 Rue du Chemin des Dames Chamouille, 14 octobre 2023, Chamouille.

Chamouille,Aisne

Laissez-vous dériver sur le lac de l’Ailette….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. 0 .

21 Rue du Chemin des Dames

Chamouille 02860 Aisne Hauts-de-France



Let yourself drift on Lake Ailette…

Déjese llevar por la corriente en el lago Ailette…

Lassen Sie sich auf dem Ailette-See treiben…

Mise à jour le 2023-10-02 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon