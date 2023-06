Atelier ados : « Je comprends mieux les émotions et le mal-être » 21 rue du centre Saint-Just-Malmont, 7 juillet 2023, Saint-Just-Malmont.

Saint-Just-Malmont,Haute-Loire

L’Espace de Vie Sociale, en partenariat avec Allo Ecoute Ado et Les PEP 43 – La Solidarité en Action, organise une rencontre avec les ados sur le thème « Je comprends mieux les émotions et le mal-être ».

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

21 rue du centre Espace de vie Pierre Royon

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Espace de Vie Sociale, in partnership with Allo Ecoute Ado and Les PEP 43 – La Solidarité en Action, is organizing a meeting with teenagers on the theme « I better understand emotions and ill-being »

El Espace de Vie Sociale, en colaboración con Allo Ecoute Ado y Les PEP 43 – La Solidarité en Action, organiza un encuentro con adolescentes sobre el tema « Comprendo mejor las emociones y el malestar »

Der Espace de Vie Sociale organisiert in Zusammenarbeit mit Allo Ecoute Ado und Les PEP 43 – La Solidarité en Action ein Treffen mit Teenagern zum Thema « Ich verstehe Emotionen und Unwohlsein besser »

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme Loire Semène