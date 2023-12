Café des parents 21 rue du centre Saint-Just-Malmont Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Just-Malmont Café des parents 21 rue du centre Saint-Just-Malmont, 18 décembre 2023, Saint-Just-Malmont. Saint-Just-Malmont Haute-Loire Début : 2023-12-18

fin : 2023-12-18 L’Espace de Vie Sociale, en partenariat avec l’Ecole des Parents, vous propose le Café des Parents :.

L’Espace de Vie Sociale, en partenariat avec l’Ecole des Parents, vous propose le Café des Parents : .

21 rue du centre Espace de vie sociale de Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Loire Semène Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Just-Malmont Autres Code postal 43240 Lieu 21 rue du centre Adresse 21 rue du centre Espace de vie sociale de Saint-Just-Malmont Ville Saint-Just-Malmont Departement Haute-Loire Lieu Ville 21 rue du centre Saint-Just-Malmont Latitude 45.341538 Longitude 4.312482 latitude longitude 45.341538;4.312482

21 rue du centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-just-malmont/