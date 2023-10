Pekâne en partenariat avec l’association « Contes et Rencontres » 21 Rue du Berteuil Valréas, 3 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Récits épiques des pêcheurs Toucouleurs. Mythes Peuls issus de l’oralité d’Afrique de l’Ouest..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

21 Rue du Berteuil Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Epic tales of the Toucouleur fishermen. Fulani myths from the oral tradition of West Africa.

Cuentos épicos de los pescadores Toucouleur. Mitos fulani de la tradición oral de África Occidental.

Epische Erzählungen der Toucouleur-Fischer. Fulani-Mythen aus der Mündlichkeit Westafrikas.

