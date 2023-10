La chaise 21, rue du Berteuil Valréas, 1 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Un orage gronde. Deux hommes que tout semble opposer se réfugient dans un lieu non défini….

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

21, rue du Berteuil Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A storm is brewing. Two men who seem to have nothing in common take refuge in an undefined place…

Se avecina una tormenta. Dos hombres que parecen no tener nada en común se refugian en un lugar indefinido…

Ein Sturm tobt. Zwei Männer, die scheinbar nichts verbindet, flüchten sich an einen nicht näher definierten Ort…

