La petite boucherie du bonheur 21, rue du Berteuil Valréas, 26 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Une satire sociale sur le thème de « se nourrir du rire, c’est digérer le pire » où se croisent 16 personnages bavards, énergiques, remplis d’émotions..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

21, rue du Berteuil Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A social satire on the theme of « to feed on laughter is to digest the worst », where 16 talkative, energetic, emotionally-charged characters meet.

Una sátira social sobre el tema de que « alimentarse de risa es digerir lo peor », con 16 personajes parlanchines, enérgicos y llenos de emoción.

Eine Gesellschaftssatire zum Thema « Sich vom Lachen ernähren, heißt das Schlimmste verdauen », in der sich 16 gesprächige, energische und emotionsgeladene Charaktere begegnen.

