Manta, Rock Psychédélique 21, rue du Berteuil Valréas, 24 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Embarqué par Maxence Grinoz, Manta plonge dans la vague psychédélique et délivre des chansons atypiques d’où ruisselle une certaine mélancolie..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

21, rue du Berteuil Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Led by Maxence Grinoz, Manta plunges into the psychedelic wave, delivering atypical songs that drip with a certain melancholy.

Liderados por Maxence Grinoz, Manta se sumerge en la onda psicodélica y ofrece canciones atípicas que gotean cierta melancolía.

Mit Maxence Grinoz an Bord taucht Manta in die psychedelische Welle ein und liefert atypische Lieder, aus denen eine gewisse Melancholie herausrieselt.

