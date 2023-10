Stronger 21 rue du Berteuil Valréas, 10 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

STRONGER est une traversée. Le chemin d’une jeune femme qui devient mère, un chemin à parcourir semé de questions et de doutes..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

21 rue du Berteuil Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



STRONGER is a journey. The path of a young woman who becomes a mother, a path strewn with questions and doubts.

STRONGER es un viaje. El viaje de una joven que se convierte en madre, un viaje lleno de preguntas y dudas.

STRONGER ist eine Reise. Der Weg einer jungen Frau, die Mutter wird, ein Weg, der mit Fragen und Zweifeln gepflastert ist.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes