Toutifesti – Aladin 21 Rue du Berteuil Valréas, 29 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Sur scène, un comédien aux mille et une facettes, jongle avec l’humour,

le suspens et l’amour..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

21 Rue du Berteuil Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



On stage, a multi-faceted actor juggles humor, suspense and love,

suspense and love.

Sobre el escenario, un actor con mil y una facetas hace malabarismos con el humor, el suspense y el amor,

suspense y amor.

Auf der Bühne steht ein Schauspieler mit tausend Facetten, der mit Humor jongliert,

und der Liebe.

