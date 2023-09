Toutifesti – Néfertiti 21 Rue du Berteuil Valréas, 27 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Ce concert illustré, familial et poétique raconte l’histoire mystérieuse de la pharaonne Néfertiti, une des figures féminines les plus marquantes de son époque..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

21 Rue du Berteuil Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



This illustrated, family-friendly and poetic concert tells the mysterious story of the pharaoh Nefertiti, one of the most important female figures of her time.

Este concierto ilustrado y poético para toda la familia narra la misteriosa historia de la faraona Nefertiti, una de las figuras femeninas más importantes de su época.

Dieses illustrierte, familienfreundliche und poetische Konzert erzählt die geheimnisvolle Geschichte der Pharaonin Nofretete, einer der bedeutendsten Frauengestalten ihrer Zeit.

