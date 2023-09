Toutifesti – Pas d’Ours 21 Rue du Berteuil Valréas, 25 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

A qui sont les pas dessinés au sol ? Un ours ? Est-il gentil ? Féroce ? Qui fera le premier pas ?.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

21 Rue du Berteuil Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Whose footsteps are on the ground? A bear? Is he gentle? Fierce? Who will take the first step?

¿De quién son las pisadas en el suelo? ¿Es un oso? ¿Es manso? ¿Feroz? ¿Quién dará el primer paso?

Wem gehören die auf dem Boden gezeichneten Schritte? Ist es ein Bär? Ist er freundlich? Ist er grimmig? Wer macht den ersten Schritt?

