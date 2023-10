Portes ouvertes de l’association Valentin Hauÿ 21 rue du 4 septembre Tarbes, 28 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

L’association Valentin Hauÿ vous invite à venir découvrir les matériels adaptés à la malvoyance.

Créée en 1889, l’Association Valentin Haüy (AVH) a pour mission essentielle de promouvoir l’autonomie et l’insertion sociale des non et malvoyants.

L’action du Comité départemental de l’AVH s’articule autour de cinq axes principaux :

> L’accueil et l’information des déficients visuels,

> La formation au Braille et à l’informatique adaptée,

> La sensibilisation à la déficience visuelle auprès du jeune public et des entreprises,

> La représentation des personnes déficientes visuelles dans les instances locales d’accessibilité (aménagement de l’espace public, feux sonores,…),

> L’accès à la Culture et aux loisirs..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 13:00:00. EUR.

21 rue du 4 septembre TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Valentin Hauÿ association invites you to come and find out more about the equipment available for the visually impaired.

Founded in 1889, the Association Valentin Haüy (AVH) is dedicated to promoting the autonomy and social integration of blind and partially-sighted people.

The work of the Comité départemental de l?AVH focuses on five main areas:

> Welcoming and informing the visually impaired,

> Training in Braille and adapted computing,

> Raising awareness of visual impairment among young people and businesses,

> Representation of visually impaired people in local accessibility bodies (public space planning, traffic lights, etc.),

> Access to culture and leisure activities.

La Asociación Valentin Hauÿ le invita a informarse sobre los equipamientos disponibles para los discapacitados visuales.

Fundada en 1889, la Asociación Valentin Haüy (AVH) se dedica a promover la independencia y la integración social de las personas ciegas y deficientes visuales.

El trabajo del Comité départemental de l’AVH se centra en cinco áreas principales:

> Acogida e información de las personas con discapacidad visual,

> Formación en braille e informática adaptada,

> Sensibilización de los jóvenes y las empresas sobre la discapacidad visual,

> Representación de las personas con discapacidad visual en los organismos locales de accesibilidad (planificación del espacio público, semáforos, etc.),

> Acceso a la cultura y el ocio.

Der Verein Valentin Hauÿ lädt Sie ein, sich über sehbehindertengerechte Materialien zu informieren.

Der 1889 gegründete Verein Valentin Haüy (AVH) hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht, die Unabhängigkeit und soziale Eingliederung von Nicht-Sehbehinderten und Sehbehinderten zu fördern.

Die Arbeit des AVH-Departementskomitees konzentriert sich auf fünf Hauptbereiche:

> Empfang und Information von Sehbehinderten,

> Die Ausbildung in Braille-Schrift und angepasster Informatik,

> Sensibilisierung von jungen Menschen und Unternehmen für das Thema Sehbehinderung,

> Vertretung von Menschen mit Sehbehinderungen in lokalen Gremien zur Barrierefreiheit (Gestaltung des öffentlichen Raums, akustische Ampeln usw.),

> Zugang zu Kultur und Freizeit.

