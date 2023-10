Atelier : Confection de bougies colorées 21 rue des Vignes Soultz-sous-Forêts, 25 novembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

[NOEL EN OUTRE FORET] Afin de plonger doucement dans le temps de l’Avent, un atelier de confection de bougies est proposé pour petits et grands..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:30:00. EUR.

21 rue des Vignes

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



[NOEL EN OUTRE FORET] A candle-making workshop for young and old is the perfect way to ease into the Advent season.

[NAVIDAD EN EL EXTRANJERO] Un taller de fabricación de velas para grandes y pequeños es la manera perfecta de adentrarse en el Adviento.

[WEIHNACHTEN IM OSTWALD] Um langsam in die Adventszeit einzutauchen, wird ein Workshop zur Herstellung von Kerzen für Groß und Klein angeboten.

Mise à jour le 2023-10-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte