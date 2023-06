JOURNÉE PORTES OUVERTES DE VIGO ART MÉTAL 21 Rue des Mûriers Octon, 7 juillet 2023, Octon.

Octon,Hérault

Vente et démonstration.

Sébastien travaille le métal à main levée, au découpeur Plasma. Travail sur commande de toute pièce personnalisée. Objets de décoration, ou art de la table, tout est possible..

2023-07-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-07 20:00:00. .

21 Rue des Mûriers

Octon 34800 Hérault Occitanie



Sales and demonstration.

Sébastien works freehand with a plasma cutter. Customized pieces to order. From decorative objects to tableware, anything is possible.

Venta y demostración.

Sébastien trabaja el metal a mano alzada, con un cortador de plasma. Cualquier pieza personalizada puede realizarse por encargo. Objetos decorativos o vajilla, todo es posible.

Verkauf und Vorführung.

Sébastien bearbeitet Metall freihändig mit dem Plasmaschneider. Arbeiten auf Bestellung von allen personalisierten Stücken. Dekorationsobjekte oder Tischkultur, alles ist möglich.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT DU CLERMONTAIS