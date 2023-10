Mais c’est quoi ce quartier ? Visite guidée gratuite du quartier des Marsauderies par Solen Jaouen, architecte urbaniste d’In Situ AC&V 21 rue des Marsauderies 44300 Nantes Nantes, 13 octobre 2023, Nantes.

Mais c’est quoi ce quartier ? Visite guidée gratuite du quartier des Marsauderies par Solen Jaouen, architecte urbaniste d’In Situ AC&V Vendredi 13 octobre, 09h30, 10h30 21 rue des Marsauderies 44300 Nantes La visite d’une heure est gratuite, sur inscription.

Se présenter 5 minutes avant le début de la visite sur site (adresse indiquée).

L’architecte sera présent pour vous guider dans cette visite et répondre à vos questions.

Mais c’est quoi ce quartier ?

Découvrez les coulisses de la fabrication du quartier des Marsauderies, théâtre d’un urbanisme détonnant et innovant au service du collectif !

À l’occasion de la 8e édition des Journées nationales de l’architecture, l’agence d’architecture et d’urbanisme In Situ AC&V vous invite à la visite guidée gratuite de cet ovni urbain conçu grâce à la méthode inédite « Fragment(S) de Ville(S)® ».

Les Marsauderies, c’est :

• Un ancien siège social du Crédit Mutuel transformé en quartier pluriel de 4Ha avec logements, équipements, activités et espaces publics collectifs.

• Un territoire ouvert et traversé fait de jardins, avec un parking sous-terrain pour laisser en surface une place intégrale aux habitants marcheurs.

• Une mutualisation des espaces et des services nourrissant le lien social et minimisant l’impact carbone du quartier avec voitures partagées électriques, laveries collectives, jardins partagés, bibliothèques, salle de coworking, lieu associatif, terrasses collectives, salons collectifs dans les immeubles.

• Un quartier aux performances énergétiques et environnementales remarquables au regard de la transition écologique.

• Une co-conception urbaine et architecturale novatrice mise en œuvre entre tous les acteurs du projet, grâce à la méthode « Fragment(S) de Ville(S)® » inventée par Solen Jaouen et Pierrick Beillevaire, architectes et urbanistes de l’agence In Situ AC&V.

MAÎTRISE(s) D’ŒUVRE : In Situ AC&V

MAÎTRISE(s) D’OUVRAGE : Ataraxia

PAYSAGE : Atelier Bruel-Delmar

CO-TRAITANTS : FIT Conseil, Pouget Consultant, Naonec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T10:30:00+02:00

2023-10-13T10:30:00+02:00 – 2023-10-13T11:30:00+02:00

@Ministère de la Culture et In Situ AC&V