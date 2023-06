Fête de la musique 21 rue des écoles Moosch, 21 juin 2023, Moosch.

Moosch,Haut-Rhin

L’association Vivre à Moosch, vous invite à écouter, vibrer et pourquoi pas danser! Petite restauration, boissons et pâtisseries seront de la party..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

21 rue des écoles

Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est



The association Vivre à Moosch, invites you to listen, vibrate and why not dance! Snacks, drinks and pastries will be available.

La asociación Vivre à Moosch le invita a escuchar, vibrar y, por qué no, ¡bailar! Habrá tentempiés, bebidas y bollería.

Der Verein Vivre à Moosch lädt Sie ein, zuzuhören, mitzufiebern und zu tanzen! Für kleine Snacks, Getränke und Gebäck ist gesorgt.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin