Baptêmes en voitures anciennes | Téléthon 21 rue des Dunes Ouistreham, 9 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Cette année, l’association Riva Auto Rétro Estivale s’associe avec les pompiers de Ouistreham pour vous proposer des baptêmes en voitures anciennes au profit du Téléthon..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

21 rue des Dunes Gymnase Gérard Legoupil

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



This year, the Riva Auto Rétro Estivale association is teaming up with the Ouistreham fire department to offer you first drives in vintage cars in aid of the Telethon.

Este año, la asociación Riva Auto Rétro Estivale se asocia con los bomberos de Ouistreham para ofrecer primeros paseos en coches clásicos a beneficio del Teletón.

Dieses Jahr schließt sich der Verein Riva Auto Retro Estivale mit der Feuerwehr von Ouistreham zusammen, um Ihnen Taufen in Oldtimern zu Gunsten des Telethon anzubieten.

Mise à jour le 2023-11-15 par Calvados Attractivité