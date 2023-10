Marché des potiers 21 rue des Dunes Ouistreham, 21 octobre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

25 potiers venus de la région et d’ailleurs exposeront et vendront leurs œuvres.

Le montant de leur participation ira à l’ACASEA qui se charge de toute l’organisation.

Des bénévoles tiendront aussi un stand de vente de produits artisanaux d’Asie du Sud-est et à l’extérieur, confectionneront crêpes et gâteaux..

Samedi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

21 rue des Dunes Gymnase Gérard Legoupil

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



25 potters from the region and beyond will be exhibiting and selling their work.

The proceeds from their participation will go to ACASEA, which is in charge of all the organization.

Volunteers will also be on hand to sell Southeast Asian handicrafts, and to bake crepes and cakes outside.

25 alfareros de la región y de fuera de ella expondrán y venderán sus obras.

Los beneficios de su participación se destinarán a ACASEA, que se encarga de toda la organización.

Los voluntarios también tendrán un puesto de venta de artesanía del sudeste asiático y prepararán tortitas y pasteles en el exterior.

25 Töpfer aus der Region und anderen Ländern werden ihre Werke ausstellen und verkaufen.

Ihre Teilnahmegebühren gehen an die ACASEA, die sich um die gesamte Organisation kümmert.

Freiwillige Helfer werden außerdem einen Verkaufsstand mit Kunsthandwerk aus Südostasien betreiben und im Freien Crêpes und Kuchen backen.

Mise à jour le 2023-10-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité