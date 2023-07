Soirée Rock et Lindy Hop au CMC 21 rue des Brodeuses Mulhouse, 18 juillet 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Au programme : initiation au rock 4 temps ou au Lindy hop de 20h15 à 21h, danse libre avec des séquences de rock et de lindy hop à partir de 21h..

2023-07-18 fin : 2023-09-05 23:00:00. 0 EUR.

21 rue des Brodeuses

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est



On the program: introduction to 4-stroke rock or Lindy hop from 8.15pm to 9pm, free dance with rock and lindy hop sequences from 9pm.

En el programa: iniciación al rock de 4 tiempos o al lindy hop de 20.15 a 21.00 horas, baile libre con secuencias de rock y lindy hop a partir de las 21.00 horas.

Auf dem Programm stehen: Einführung in den 4-Takt-Rock oder Lindy Hop von 20.15 bis 21.00 Uhr, freier Tanz mit Rock- und Lindy-Hop-Sequenzen ab 21.00 Uhr.

