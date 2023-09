Journées Portes Ouvertes au Champagne H. Dépaux & Fils 21 Rue de Verdun Vincelles, 7 octobre 2023, Vincelles.

Vincelles,Marne

Le Champagne H. Dépaux & Fils a le plaisir de vous convier à son traditionnel « Week-end Portes Ouvertes » les Samedi 7 et Dimanche 8 octobre 2023.

Au programme :

– Visite – Dégustation & Découverte des cuvées évènements : Coupe du monde de Rugby 2023 et JO de Paris 2024

– Leurs exposants vous proposent : miel et pain d’épices – confitures – chocolats – porcelaine peinte – vins du Bordelais – bière artisanale – lentilles…

– Repas sur réservation (réponse avant le 30 septembre) : 30 €/personne

avec :

*** Buffet de fraîcheurs variées *** Plat au choix (à préciser), Pavé de saumon au champagne ou jambon braisé zu coteau champenois *** Salade – fromages *** Café gourmand avec son assiette de dessert..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

21 Rue de Verdun Champagne H. Depaux

Vincelles 51700 Marne Grand Est



Champagne H. Dépaux & Fils is pleased to invite you to its traditional « Open House Weekend » on Saturday 7th and Sunday 8th October 2023.

On the program:

– Visit – Tasting & Discovery of event vintages: Rugby World Cup 2023 and Paris Olympic Games 2024

– Their exhibitors offer: honey and gingerbread – jams – chocolates – painted porcelain – Bordeaux wines – craft beer – lentils…

– Meal on reservation (reply before September 30): ?30/person

with :

**** Choice of main course (please specify), salmon steak with champagne or braised ham zu coteau champenois *** Salad – cheeses *** Gourmet coffee with dessert platter.

Champagne H. Dépaux & Fils tiene el placer de invitarle a su tradicional « Open Weekend » el sábado 7 y el domingo 8 de octubre de 2023.

En el programa:

– Visita – Degustación y Descubrimiento de las añadas del evento : Copa del Mundo de Rugby 2023 y Juegos Olímpicos de París 2024

– Sus expositores venderán: miel y pan de especias – mermeladas – chocolates – porcelana pintada – vinos de Burdeos – cerveza artesanal – lentejas…

– Comida previa reserva (respuesta antes del 30 de septiembre): 30 euros/persona

con :

*** Plato principal a elegir (especificar), filete de salmón al champán o jamón estofado al vino de Champán *** Ensalada – quesos *** Café gourmet con postre.

Die Champagne H. Dépaux & Fils freut sich, Sie zu seinem traditionellen « Wochenende der offenen Tür » am Samstag, dem 7. und Sonntag, dem 8. Oktober 2023 einzuladen.

Auf dem Programm stehen:

– Besichtigung – Verkostung & Entdeckung der Event-Cuvées : Rugby-Weltmeisterschaft 2023 und Olympische Spiele von Paris 2024

– Ihre Aussteller bieten Ihnen: Honig und Lebkuchen – Marmeladen – Schokolade – bemaltes Porzellan – Weine aus dem Bordelais – handwerklich hergestelltes Bier – Linsen…

– Essen auf Vorbestellung (Antwort vor dem 30. September): 30 ?/Person

mit :

*** Verschiedenes Frischebuffet *** Gericht nach Wahl (bitte angeben), Lachssteak mit Champagner oder geschmorter Schinken zu coteau champenois *** Salat – Käse *** Café gourmand mit Dessertteller.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne