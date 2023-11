Portes ouvertes Atelier Garanse à Cangey 21 Rue de Monteaux Cangey, 1 décembre 2023, Cangey.

Cangey,Indre-et-Loire

Portes ouvertes de l’Atelier Garanse à Cangey les 2 et 3 décembre. Samedi : 14h – 18h. Dimanche : 10h – 18h..

Samedi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

21 Rue de Monteaux

Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Open house at Atelier Garanse in Cangey on December 2 and 3. Saturday: 2pm – 6pm. Sunday: 10am – 6pm.

Jornada de puertas abiertas en el Atelier Garanse de Cangey los días 2 y 3 de diciembre. Sábado: de 14.00 a 18.00 h. Domingo: de 10.00 a 18.00 h.

Offene Türen des Ateliers Garanse in Cangey am 2. und 3. Dezember. Samstag: 14h – 18h. Sonntag: 10h – 18h.

Mise à jour le 2023-11-28 par OFFICE AMBOISE