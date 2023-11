Marché de Noël 21 rue de Lutter Raedersdorf, 26 novembre 2023, Raedersdorf.

Raedersdorf,Haut-Rhin

Marché de Noël, rencontre avec le Saint-Nicolas à 11h et 15h, buvette, pâtisseries et repas Bouchée à la Reine à 15€ sur réservation au 06 73 03 29 68.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

21 rue de Lutter

Raedersdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est



Christmas market, meeting with Saint-Nicolas at 11am and 3pm, refreshments, pastries and Bouchée à la Reine lunch at 15? on reservation at 06 73 03 29 68

Mercado de Navidad, encuentro con San Nicolás a las 11h y a las 15h, refrescos, bollería y almuerzo Bouchée à la Reine a las 15h… reserva previa en el 06 73 03 29 68

Weihnachtsmarkt, Treffen mit dem Nikolaus um 11 und 15 Uhr, Getränkestand, Gebäck und Essen « Bouchée à la Reine » um 15 Uhr (Reservierung unter 06 73 03 29 68)

