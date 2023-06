Picture a day like this 21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Picture a day like this 21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence, 5 juillet 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône Opéra en un acte, texte original de Martin Crimp.

Co-commande et co-production festival d’Aix-en-Provence, Royal Opera house – Covent Garden, Opéra national du Rhin, Opéra comique, les théâtres de la ville de Luxembourg, Oper Köln, Teatro di San Carlo..

2023-07-05 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-05 . EUR.

21 Rue De l’Opéra Théâtre du Jeu de Paume

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Opera in one act, original text by Martin Crimp.

Co-commission and co-production festival d’Aix-en-Provence, Royal Opera house – Covent Garden, Opéra national du Rhin, Opéra comique, les théâtres de la ville de Luxembourg, Oper Köln, Teatro di San Carlo Ópera en un acto, texto original de Martin Crimp.

Encargo y coproducción del Festival de Aix-en-Provence, Royal Opera house – Covent Garden, Opéra national du Rhin, Opéra comique, les théâtres de la ville de Luxembourg, Oper Köln, Teatro di San Carlo. Oper in einem Akt, Originaltext von Martin Crimp.

Co-Kommando und Koproduktion Festival d?Aix-en-Provence, Royal Opera house – Covent Garden, Opéra national du Rhin, Opéra comique, les théâtres de la ville de Luxembourg, Oper Köln, Teatro di San Carlo. Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 21 Rue De l'Opéra Adresse 21 Rue De l'Opéra Théâtre du Jeu de Paume Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 21 Rue De l'Opéra Aix-en-Provence

21 Rue De l'Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/