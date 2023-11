Vide placard : brocante intérieur et extérieur 21 rue de l’Economique Marcillat-en-Combraille, 12 novembre 2023, Marcillat-en-Combraille.

Marcillat-en-Combraille,Allier

Vide placard organisé par l’association des familles.

1€ pour une table adhérent et 2€ pour une non adhérent..

2023-11-12 08:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

21 rue de l’Economique Salle polyvalente

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Closet sale organized by the family association.

1? for a member table and 2? for a non-member table.

Venta de armarios organizada por la asociación familiar.

1? por mesa de socio y 2? por mesa de no socio.

Vide placard organisiert von der Familienvereinigung.

1? für einen Tisch für Mitglieder und 2? für einen Tisch für Nicht-Mitglieder.

Mise à jour le 2023-10-26 par OTI Vallée du Coeur de France