Atelier de Noël 21 Rue de l’Anjou Secondigny, 16 décembre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Atelier créatif animé par la bibliothécaire pour réaliser une décoration à poser ou à suspendre..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. .

21 Rue de l’Anjou Médiathèque communautaire – Secondigny

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Creative workshop led by the librarian to create a hanging or table decoration.

Taller creativo dirigido por la bibliotecaria para realizar un adorno para colgar o descolgar.

Von der Bibliothekarin geleiteter Kreativworkshop zur Herstellung einer Dekoration zum Aufstellen oder Aufhängen.

Mise à jour le 2023-10-04 par CC Parthenay Gâtine