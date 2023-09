Après-midi jeux 21 Rue de l’Anjou Secondigny, 17 novembre 2023, Secondigny.

Une après-midi jeux à la médiathèque avec une mise en avant des jeux primés du FLIP et les coups de coeurs des ludothécaires.

En accès libre et gratuit ouvert à tous..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 19:00:00.

21 Rue de l’Anjou Médiathèque communautaire

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An afternoon of games at the mediatheque, featuring FLIP award-winning games and game librarians’ favorites.

Free access, open to all.

Una tarde de juegos en la biblioteca multimedia, con juegos premiados por la FLIP y los favoritos de los ludotecarios.

Acceso gratuito para todos.

Ein Spielenachmittag in der Mediathek mit einer Präsentation der preisgekrönten Spiele des FLIP und den Favoriten der Ludothekarinnen.

Freier und kostenloser Zugang für alle.

