Spectacle « Les Chaises musicales » de Taptapo Sambalek 21 Rue de l’Anjou Secondigny, 20 octobre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

7 chaises endormies… un mouvement et tout se réveille : histoires, couleurs, musique et petits caractères.

7 univers à écouter, toucher, regarder.

7 tonalités ressenties à l’horizontal,

7 voyages immobiles à rêver éveillés,

7 poésies bancales en 7 chaises musicales.

Réservations conseillées au 05.49.94.90.42

Public familial.

21 Rue de l’Anjou Médiathèque

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



7 sleeping chairs? one movement and everything wakes up: stories, colors, music and small print.

7 worlds to listen to, touch, look at.

7 tones to be felt horizontally,

7 motionless journeys to daydream about,

7 wobbly poems in 7 musical chairs.

Reservations recommended: 05.49.94.90.42

Family audience

7 sillas para dormir… un movimiento y todo se despierta: cuentos, colores, música y letra pequeña.

7 mundos para escuchar, tocar y mirar.

7 tonos para sentir horizontalmente,

7 viajes inmóviles para soñar despierto,

7 poemas tambaleantes en 7 sillas musicales.

Se recomienda reservar en el 05.49.94.90.42

Público familiar

7 schlafende Stühle? eine Bewegung und alles erwacht: Geschichten, Farben, Musik und Kleingedrucktes.

7 Welten zum Hören, Berühren und Betrachten.

7 Töne, die man in der Horizontalen spürt,

7 unbewegliche Reisen, um wach zu träumen,

7 wackelige Gedichte in 7 musikalischen Stühlen.

Reservierungen werden unter 05.49.94.90.42 empfohlen

Familienpublikum

