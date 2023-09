A vos manettes ! Parties de Switch 21 Rue de l’Anjou Secondigny, 30 septembre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Switcher à la médiathèque, ça vous dit ? Retrouvez-nous dans le salon de la médiathèque pour des parties de Switch endiablées !

Public familial – à partir de 6 ans..

2023-09-30

21 Rue de l’Anjou Médiathèque

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Do you want to switch at the media library? Meet us in the media library’s lounge for some frenzied Switch games!

Family audience – from 6 years old.

¿Quieres cambiar en la mediateca? Únete a nosotros en la sala de la mediateca para divertirte con Switch

Público familiar – a partir de 6 años.

Haben Sie Lust, in der Mediathek zu switchen? Treffen Sie uns in der Lounge der Mediathek für wilde Switch-Partien!

Familienpublikum – ab 6 Jahren.

