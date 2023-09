Exposition Jacques Gélineau 21 Rue de l’Anjou Secondigny, 20 septembre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Jacques Gélineau, sculpteur sur métal venu d’Aiffres, expose à la médiathèque. Il nous fera partager sa passion et vous pourrez découvrir ses créations.

Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque..

2023-09-20 fin : 2023-10-18 . .

21 Rue de l’Anjou Médiathèque communautaire

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Jacques Gélineau, a metal sculptor from Aiffres, is exhibiting at the mediatheque. He’ll be sharing his passion with you, and you’ll be able to discover his creations.

Exhibition on view during library opening hours.

Jacques Gélineau, escultor en metal de Aiffres, expone en la mediateca. Compartirá con nosotros su pasión y podrá descubrir sus creaciones.

La exposición puede visitarse durante el horario de apertura de la mediateca.

Jacques Gélineau, ein Metallbildhauer aus Aiffres, stellt in der Mediathek aus. Er wird seine Leidenschaft mit uns teilen und Sie können seine Werke entdecken.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen.

Mise à jour le 2023-09-12 par CC Parthenay Gâtine