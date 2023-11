RENCONTRE DÉDICACE AVEC DIMITRI KANTCHELOFF 21 Rue de la République Béziers, 10 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À l’occasion de la sortie de son roman « Vie et mort de Vernon Sullivan » aux éditions Finitude, la Librairie Clareton des Sources est heureuse de recevoir Dimitri Kantcheloff. Entrée libre..

2023-11-10 19:00:00 fin : 2023-11-10 . .

21 Rue de la République

Béziers 34500 Hérault Occitanie



To mark the release of his novel « Vie et mort de Vernon Sullivan », published by Finitude, Librairie Clareton des Sources is delighted to welcome Dimitri Kantcheloff. Admission free.

Con motivo del lanzamiento de su novela « Vie et mort de Vernon Sullivan », publicada por Finitude, la Librairie Clareton des Sources se complace en recibir a Dimitri Kantcheloff. Entrada gratuita.

Anlässlich der Veröffentlichung seines Romans « Leben und Tod von Vernon Sullivan » im Verlag Finitude freut sich die Buchhandlung Clareton des Sources, Dimitri Kantcheloff zu empfangen. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT BEZIERS MEDITERRANEE