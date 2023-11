RENCONTRE CULTURELLE – OCEAN VUONG 21 Rue de la République Béziers, 9 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Pour cette rencontre culturelle, l’association La voix du Poème vous invite à (re)découvrir Ocean Vuong avec « Le temps est une mère ».

Les poèmes du jeune prodige américain témoignent de la violence des traumas autant que des éblouissements de l’amour. Entrée libre..

2023-11-09 18:00:00 fin : 2023-11-09 20:00:00. .

21 Rue de la République

Béziers 34500 Hérault Occitanie



For this cultural event, the association La voix du Poème invites you to (re)discover Ocean Vuong with « Time is a mother ».

The poems of this young American prodigy bear witness to the violence of trauma as much as to the dazzle of love. Free admission.

Para este acontecimiento cultural, la asociación La voix du Poème le invita a (re)descubrir a Ocean Vuong con « Time is a mother ».

Los poemas de este joven prodigio americano dan testimonio tanto de la violencia del trauma como del deslumbramiento del amor. Entrada gratuita.

Für diese kulturelle Begegnung lädt Sie der Verein La voix du Poème ein, Ocean Vuong mit « Die Zeit ist eine Mutter » (wieder) zu entdecken.

Die Gedichte des jungen amerikanischen Wunderkindes zeugen von der Gewalt der Traumata ebenso wie von den Blendungen der Liebe. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT BEZIERS MEDITERRANEE