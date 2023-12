Conférence musicale « Summerlied L’Alsace en musique » 21 rue de la redoute Haguenau, 19 janvier 2024, Haguenau.

Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19

Pour la 1e conférence de l’année, nous vous proposons un voyage au cœur du festival Summerlied et de la chanson alsacienne, en compagnie des deux auteurs du livre « Summerlied L’Alsace en musique »..

Pour la 1e conférence de l’année, nous vous proposons un voyage au cœur du festival Summerlied et de la chanson alsacienne, en compagnie des deux auteurs du livre « Summerlied L’Alsace en musique ».

Pour la 1e conférence de l’année, nous vous proposons un voyage au cœur du festival Summerlied et de la chanson alsacienne, en compagnie des deux auteurs du livre « Summerlied L’Alsace en musique ».

La soirée sera d’abord enracinée dans le livre paru début novembre chez Le Verger Éditeur : 304 pages illustrées par plus de 250 photos. L’occasion d’évoquer l’histoire du festival Summerlied marqué par 12 éditions de 1997 à 2018 à Ohlungen, mais aussi par tant d’événements accueillis dans d’autres localités d’Alsace ainsi qu’à l’étranger, en Macédoine du Nord et en Moldavie.

Un festival également marqué par nombre de langues et cultures régionales mises en valeur entre concerts, rencontres et débats à Ohlungen.

La présentation de cet ouvrage de référence sera l’occasion d’un vaste tour d’horizon de « la chanson alsacienne d’hier et d’aujourd’hui », titre du groupe Facebook crée par Albert Weber en juin 2022.

Oui, embarquement dans l’histoire de la chanson alsacienne des Minnesänger au rock alsacien, du collectage du chant traditionnel jusqu’aux nouvelles voix médiatisées grâce au concours Stimme, voyage souvent illustré par de savoureuses anecdotes. Mais également un regard résolument « subjectif » sur les politiques publiques menées en Alsace pour la culture…

La soirée sera modérée par Benoit Kuhn, rédacteur en chef du journal « Alsace News » et sera agrémentée

par un moment musical offert par la chanteuse locale Brigitte Crenner accompagnée à la guitare par Jean-Claude Lux.

EUR.

21 rue de la redoute

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de tourisme de Haguenau