Pour cette dernière conférence de l’année de la SHAH nous vous invitons à commémorer un important anniversaire de notre histoire régionale, à savoir le procès de Bordeaux. Procès célèbre qui a permis de juger certains participants au massacre d’Oradour-sur-Glane. Jean-Laurent Vonau, un habitué de nos conférences nous apportera son éclairage qui nous permettra de mieux comprendre cette page de l’histoire qui a beaucoup marqué notre Alsace..

21 rue de la redoute

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



For this last SHAH conference of the year, we invite you to commemorate an important anniversary in our regional history: the Bordeaux Trial. This famous trial brought to justice some of the participants in the Oradour-sur-Glane massacre. Jean-Laurent Vonau, a regular at our conferences, will shed some light on this page of history that had such an impact on Alsace.

Para esta última conferencia del año de la SHAH, le invitamos a conmemorar un importante aniversario de nuestra historia regional: el juicio de Burdeos. Este famoso proceso llevó ante la justicia a algunos de los participantes en la masacre de Oradour-sur-Glane. Jean-Laurent Vonau, un habitual de nuestras conferencias, arrojará algo de luz sobre esta página de la historia que tanto impacto tuvo en Alsacia.

Für die letzte SHAH-Konferenz des Jahres laden wir Sie ein, eines wichtigen Jahrestages unserer regionalen Geschichte zu gedenken, nämlich des Bordeaux-Prozesses. Der berühmte Prozess, in dem einige Teilnehmer des Massakers von Oradour-sur-Glane verurteilt wurden. Jean-Laurent Vonau, ein regelmäßiger Besucher unserer Konferenzen, wird uns einen Einblick in diese Seite der Geschichte geben, die unser Elsass stark geprägt hat.

