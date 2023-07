La Fontaine Obscure 21 rue de la liberté Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône La Fontaine Obscure 21 rue de la liberté Arles, 17 juillet 2023, Arles. La Fontaine Obscure 17 – 29 juillet 21 rue de la liberté Entrée libre 6 photographes exposent du 17 au 29 juillet 2023 : Olivier LEGER « Balkans »

Maxime MICHELET « Mes sœurs et mes frères »

Marc PARASKEVA « Timeline »

Michel PERROTTET « Des arbres »

RHOMONE « Des histoires étranges »

Alexandra SCOTTI « Les murmures » Du 17/07/2023 au 29/07/2023 Horaires : 10h-19h Vernissage le 17/07/2023 à 18 heures 30 Lieu : LA GALERIE, Espace Photographique de La Fontaine Obscure

Adresse : 21 rue de la Liberté (Arles)

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T19:00:00+02:00

exposition photographes La Fontaine Obscure

