La Fontaine Obscure 3 – 16 juillet 21 rue de la liberté Entrée libre 6 photographes exposent du 3 au 16 juillet 2023 : Kmar DOUAGI « Journal d'un migrant »

Véronique ESTERNI « Tous les silences ne font pas le même bruit »

Nikita FEDROV « L’orientaliste »

Sophie GUIN « La Corderie n°25 »

Brigitte MANOUKIAN « Le lexique de la couturière »

Fabienne PERCHERON « Le murmure du vent » Du 03/07/2023 au 16/07/2023 Horaires : 10h-19h Vernissage le 03/07/2023 à 18 heures 30 Lieu : LA GALERIE, Espace Photographique de La Fontaine Obscure

