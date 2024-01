SOIRÉE INDIENNE 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach, samedi 27 janvier 2024.

Freyming-Merlebach Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 18:00:00

fin : 2024-01-27

SOIRÉE CULTURELLE AUTOUR DE L’INDE: Une soirée toute en couleurs vous attend pour vous réchauffer au cœur de l’hiver !

Partez à la découverte des fêtes traditionnelles, des épices, des danses et des légendes indiennes le long d’une balade apéritive et culturelle indienne. Embarquez pour un parcours plein de saveurs et de senteurs indiennes, un voyage culinaire et culturel qui vous emportera très loin !

Réservations auprès de la médiathèque par téléphone. Le tarif comprend l’apéritif dînatoire + les animations.Tout public

12 EUR.

21 rue de la Croix Médiathèque

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH