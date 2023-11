SOIRÉE D’ANIMATIONS COCOONING DE NOËL 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach, 15 décembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Offrez-vous un moment de douceur et de magie de Noël. Apportez votre pyjama ou votre tenue d’intérieur préférée et tout ce qui rendra votre soirée moelleuse et laissez-vous surprendre par cette veillée originale. La Bulle de L@ Médiathèque sera transformée pour l’occasion en un endroit magique: cheminée, coussins, plaids, musiques, boissons chaudes et gourmandises, bougies… tout est prévu pour votre confort et votre bien-être. Les bibliothécaires vous ont préparé un moment enchanteur, fait de temps de lecture, de contes, de légendes, de chansons de Noël, de douceur et de poésie. Pour tous, dès 5 ans, sur inscription auprès de L@ Médiathèque.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 20:00:00. 1 EUR.

21 rue de la Croix

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Treat yourself to a moment of sweetness and Christmas magic. Bring your pyjamas or your favourite homewear and everything you need for a cosy evening, and let us surprise you with this original Christmas Eve. The Bulle de L@ Médiathèque will be transformed for the occasion into a magical place: fireplace, cushions, plaids, music, hot drinks and delicacies, candles… everything is provided for your comfort and well-being. The librarians have prepared an enchanting time for you, with readings, tales, legends, Christmas songs, sweetness and poetry. For all ages 5 and up, with registration at L@ Médiathèque.

Regálate un momento de dulzura y magia navideña. Traiga su pijama o su ropa de estar preferida y todo lo necesario para una velada acogedora, y déjese sorprender por esta original Nochebuena. La Bulle de L@ Médiathèque se transformará en un lugar mágico para la ocasión: chimenea, cojines, plaids, música, bebidas calientes y delicatessen, velas… todo está previsto para su comodidad y bienestar. Los bibliotecarios han preparado un rato encantador de lectura, cuentos, leyendas, canciones navideñas, dulzura y poesía. Para todas las edades, a partir de 5 años, con inscripción previa en L@ Médiathèque.

Gönnen Sie sich einen Moment der Gemütlichkeit und des Weihnachtszaubers. Bringen Sie Ihren Pyjama oder Ihre Lieblingskleidung für zu Hause und alles, was Ihren Abend kuschelig macht, mit und lassen Sie sich von diesem originellen Weihnachtsabend überraschen. Die Bulle de L@ Médiathèque wird für diesen Anlass in einen magischen Ort verwandelt: Kamin, Kissen, Decken, Musik, heiße Getränke und Leckereien, Kerzen… alles ist für Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden vorgesehen. Die Bibliothekarinnen haben für Sie einen zauberhaften Moment vorbereitet, der aus Lesezeit, Märchen, Legenden, Weihnachtsliedern, Sanftheit und Poesie besteht. Für alle ab 5 Jahren, nach Anmeldung bei L@ Médiathèque.

Mise à jour le 2023-11-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH