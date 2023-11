SPECTACLE DE LA SAINT-NICOLAS 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach, 6 décembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Les bibliothécaires de L@ Médiathèque vous ont concocté un petit spectacle pour la Saint-Nicolas, où les contes côtoieront les chansons et l’humour. À vivre en famille avec les enfants dès 5 ans. Sur inscription obligatoire auprès de L@ Médiathèque.. Tout public

Mercredi 2023-12-06 15:00:00 fin : 2023-12-06 15:45:00. 1 EUR.

21 rue de la Croix Médiathèque

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



The librarians at L@ Médiathèque have put together a little show for St. Nicholas Day, featuring stories, songs and humor. For families with children aged 5 and over. Registration required at L@ Médiathèque.

Los bibliotecarios de L@ Médiathèque han preparado un pequeño espectáculo para el día de San Nicolás, con historias, canciones y humor. Una experiencia familiar para niños a partir de 5 años. Inscripción obligatoria en L@ Médiathèque.

Die Bibliothekarinnen der L@ Médiathèque haben für den Nikolaustag eine kleine Show zusammengestellt, in der Märchen neben Liedern und Humor stehen. Ein Erlebnis für die ganze Familie mit Kindern ab 5 Jahren. Mit obligatorischer Anmeldung bei der L@ Médiathèque.

Mise à jour le 2023-11-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH