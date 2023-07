Bals en Bords de Vienne 21 Rue de Babylone Limoges, 9 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Danse Trad & Folk

De 17h à 21h.

Les dimanches de juillets et août.

Sur le terre-plein, rive gauche, entre le mur d’escalade et l’escalier qui relie l’allée Gabriel-Ventejol à la rue de Babylone, ces moments musicaux réunissent des personnes de tous âges qui aiment se retrouver, écouter, danser…

Avant de vous déplacer, n’oubliez pas de consulter le calendrier des bals sur le site en lien…

21 Rue de Babylone Mur d’Escalade

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Trad & Folk Dance

From 5 pm to 9 pm.

Sundays in July and August.

On the terreplein on the left bank, between the climbing wall and the staircase linking allée Gabriel-Ventejol to rue de Babylone, these musical moments bring together people of all ages who enjoy meeting up, listening and dancing?

Before you go, don’t forget to check the ball calendar on the website.

Danza tradicional y folclórica

De 17.00 a 21.00 h.

Domingos de julio y agosto.

En la mediana de la orilla izquierda, entre el rocódromo y la escalera que une el paseo Gabriel-Ventejol con la calle Babylone, estas manifestaciones musicales reúnen a personas de todas las edades que disfrutan encontrándose, escuchando y bailando..

Antes de ir, no olvide consultar el calendario de bailes en la página web.

Trad & Folk Tanz

Von 17 Uhr bis 21 Uhr.

An Sonntagen im Juli und August.

Auf der Uferpromenade am linken Ufer zwischen der Kletterwand und der Treppe, die die Allee Gabriel-Ventejol mit der Rue de Babylone verbindet, treffen sich Menschen jeden Alters, die gerne zusammenkommen, zuhören und tanzen?

Bevor Sie sich auf den Weg machen, sollten Sie sich den Ballkalender auf der Website unter dem Link

