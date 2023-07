MCL Ma Bohême 21, rue d’Aubilly – MCL Ma Bohême Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Plus de 140 activités différentes dans cette maison de la culture et des loisirs très dynamique.Des activités pour tous, à tout âge et dans tous les domaines :Pour adultes : Danse, Gymnastique, Aérobic, Arts Martiaux, Yoga, Relaxation, Expression, Langues, Informatique, Travaux manuels, Musique, Arts du Goût, Découverte, Jeux….Pour enfants : Danse, Arts Martiaux, Travaux Manuels, Relaxation, Musique, Jeux, Langues, Expression, Informatique…Horaires : lundi : 11h45–21hdu mardi au vendredi : 09h–21hsamedi : 09h–12h, 13h45–18h30.

21, rue d’Aubilly – MCL Ma Bohême

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



More than 140 different activities in this very dynamic cultural and leisure centre. Activities for everyone, at all ages and in all areas: For adults: Dance, Gymnastics, Aerobics, Martial Arts, Yoga, Relaxation, Expression, Languages, Computers, Manual work, Music, Taste Arts, Discovery, Games….For children : Dance, Martial Arts, Handicraft, Relaxation, Music, Games, Languages, Expression, Computer…Timetable : Monday : 11h45-21h Tuesday to Friday : 09h-21hsaturday : 09h-12h, 13h45-18h30

Más de 140 actividades diferentes en este centro cultural y de ocio tan dinámico.Actividades para todas las edades y en todos los ámbitos:Para adultos: Danza, Gimnasia, Aeróbic, Artes Marciales, Yoga, Relajación, Expresión, Idiomas, Informática, Manualidades, Música, Artes del Gusto, Descubrimiento, Juegos….Para niños: Danza, Artes Marciales, Manualidades, Relajación, Música, Juegos, Idiomas, Expresión, Informática…Horario: Lunes: 11.45 a 21.00 horasMartes a viernes: 9.00 a 21.00 horasSábado: 9.00 a 12.00 horas, 13.45 a 18.30 horas

Mehr als 140 verschiedene Aktivitäten in diesem sehr dynamischen Kultur- und Freizeithaus.Aktivitäten für alle, in jedem Alter und in allen Bereichen:Für Erwachsene: Tanz, Gymnastik, Aerobic, Kampfsport, Yoga, Entspannung, Ausdruck, Sprachen, Computer, Handarbeiten, Musik, Geschmackskunde, Entdeckungen, Spiele….Für Kinder : Tanz, Kampfsport, Handarbeit, Entspannung, Musik, Spiele, Sprachen, Ausdruck, Computer…Öffnungszeiten: Montag: 11.45-21 UhrDienstag bis Freitag: 09-21 UhrSamstag: 09-12 Uhr, 13.45-18.30 Uhr

