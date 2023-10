Colloque : L’Est en guerre 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières, 20 octobre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

La Société d’histoire des Ardennes, organisatrice de l’événement, a le plaisir de vous inviter au colloque « L’Est en guerre : espace, sociétés et mémoires dans le couloir des invasions (1870-1945) » qui se déroulera à Charleville-Mézières, dans l’auditorium de la MCL Ma Bohème, les vendredi 2O octobre et samedi 21 octobre 2023.Vous aurez l’occasion d’y entendre des historiens venus de différents horizons pour présenter leurs recherches sur le « couloir des invasions », théâtre des guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945 et champ d’investigation privilégié pour repenser la guerre dans des problématisations transversales et renouvelées.Le colloque, placé sous la présidence scientifique de Stéphane Tison (université du Mans), est organisé en trois sessions. Vous trouverez les noms des intervenants, les titres des communications et les horaires précis dans le programme attaché à ce message.Session 1 : Un espace de conflit, trois guerres sur une frontière (vendredi 20 octobre, matin)Session 2 : Les populations et la guerre: subir, cohabiter, participer (vendredi 20 octobre, après-midi)Session 3 : Autour des guerres, mémoires et patrimonialisation (samedi 21 octobre, matin)Pour en savoir plus.

2023-10-20 fin : 2023-10-21 . .

21, rue d’Aubilly MCL Ma Bohème

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The Société d’histoire des Ardennes, organizer of the event, is pleased to invite you to the colloquium « L’Est en guerre : espace, sociétés et mémoires dans le couloir des invasions (1870-1945) » (The East at war: space, societies and memories in the corridor of invasions (1870-1945)), which will take place in Charleville-Mézières, in the auditorium of the MCL Ma Bohème, on Friday October 20 and Saturday October 21, 2023.You will have the opportunity to hear historians from different horizons present their research on the « corridor of invasions », the scene of the wars of 1870-1871, 1914-1918 and 1939-1945, and a privileged field of investigation for rethinking war through transversal and renewed problematizations.The colloquium, under the scientific presidency of Stéphane Tison (University of Le Mans), is organized into three sessions. Session 1: Un espace de conflit, trois guerres sur une frontière (Friday, October 20, morning)Session 2: Les populations et la guerre: subir, cohabiter, participer (Friday, October 20, afternoon)Session 3: Autour des guerres, mémoires et patrimonialisation (Saturday, October 21, morning)Find out more

La Société d’histoire des Ardennes, organizadora del evento, tiene el placer de invitarle al coloquio « L’Est en guerre: espace, sociétés et mémoires dans le couloir des invasions (1870-1945) », que se celebrará en Charleville-Mézières, en el auditorio del MCL Ma Bohème, el viernes 20 de octubre y el sábado 21 de octubre de 2023.Tendrá la oportunidad de escuchar a historiadores de procedencias diversas presentar sus investigaciones sobre el « corredor de las invasiones », escenario de las guerras de 1870-1871, 1914-1918 y 1939-1945, y campo de investigación privilegiado para repensar la guerra en problematizaciones transversales y renovadas.El coloquio, bajo la presidencia científica de Stéphane Tison (Universidad de Le Mans), está organizado en tres sesiones. Sesión 1: Un espacio de conflicto, tres guerras en una frontera (viernes 20 de octubre, por la mañana)Sesión 2: Poblaciones y guerra: perdurar, cohabitar, participar (viernes 20 de octubre, por la tarde)Sesión 3: En torno a las guerras, memorias y patrimonio (sábado 21 de octubre, por la mañana)Más información

Die Société d’histoire des Ardennes, die die Veranstaltung organisiert, freut sich, Sie zum Kolloquium « L’Est en guerre: espace, sociétés et mémoires dans le couloir des invasions (1870-1945) » einladen zu können, das am Freitag, den 20. Oktober und Samstag, den 21. Oktober 2023 in Charleville-Mézières im Auditorium des MCL Ma Bohème stattfinden wird.Sie werden die Gelegenheit haben, Historiker aus verschiedenen Bereichen zu hören, die ihre Forschungen über den « Korridor der Invasionen » vorstellen, der Schauplatz der Kriege von 1870-1871, 1914-1918 und 1939-1945 und ein bevorzugtes Untersuchungsfeld ist, um den Krieg in transversalen und erneuerten Problematisierungen neu zu überdenken.Das Kolloquium unter dem wissenschaftlichen Vorsitz von Stéphane Tison (Universität Le Mans) ist in drei Sessionen organisiert. Die Namen der Redner, die Titel der Vorträge und die genauen Zeiten finden Sie im Programm im Anhang dieser Nachricht.Session 1: Ein Raum des Konflikts, drei Kriege an einer Grenze (Freitag, 20. Oktober, vormittags)Session 2: Die Bevölkerung und der Krieg: leiden, zusammenleben, teilnehmen (Freitag, 20. Oktober, nachmittags)Session 3: Rund um die Kriege, Erinnerungen und Patrimonialisierung (Samstag, 21. Oktober, vormittags)Weitere Informationen finden Sie unter

