Visite du quartier Camp Capelet 21 rue d’Alsace Vichy, 27 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Visite du quartier Champ Capelet avec les élus et leurs équipes. Venez nous rejoindre, posez vos questions, demandes des précisions..

2023-09-27 14:00:00 fin : 2023-09-27 16:00:00. .

21 rue d’Alsace Centre Culturel d’Action Sociale

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the Champ Capelet neighborhood with elected officials and their teams. Come and join us, ask your questions and get more information.

Visite el barrio de Champ Capelet con los representantes electos y sus equipos. Acompáñenos, formule sus preguntas y solicite más información.

Besichtigung des Viertels Champ Capelet mit den Abgeordneten und ihren Teams. Kommen Sie zu uns, stellen Sie Ihre Fragen, fragen Sie nach.

