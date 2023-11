Rencontre avec Michel B. 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault, 17 mars 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Avez-vous déjà rencontré un vrai méchant ? De ceux qu’on croise dans les faits divers et parfois au coin des bois, la nuit ? Vous êtes-vous déjà demandé si on naissait méchant ?

Le loup a bien du mal à survivre dans nos forêts. Les sorcières ont toutes ou presque été brûlées au Moyen Âge. Michel B., lui, sévit encore. Il sera l’invité exceptionnel de cette conférence hors norme où il se livrera sans filtre. Grâce à un dispositif de haute sécurité, nous pourrons l’approcher et partager ses aventures qui viennent justement de paraître dans un récit autobiographique intitulé Je suis différent et alors ?.

Par ce témoignage, nous tenterons de comprendre le parcours atypique de cette personnalité hors du commun, de saisir comment la société fabrique elle-même ses propres monstres.Ne soyez pas surpris si un frisson d’effroi parcourt votre nuque, si la tension devient de plus en plus palpable..

2024-03-17 fin : 2024-03-17 17:30:00.

21 rue Chanoine de Villeneuve Le Nouveau Théâtre

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Have you ever met a real villain? The kind you see in the news and sometimes in the woods at night? Have you ever wondered whether people are born evil?

The wolf has a hard time surviving in our forests. Witches were all or almost all burned in the Middle Ages. Michel B., on the other hand, is still on the rampage. He will be the special guest at this unconventional conference, where he will give his unfiltered views. Thanks to high security, we’ll be able to get up close to him and share his adventures, which have just been published in an autobiographical account entitled Je suis différent et alors?

Don’t be surprised if a shiver of fear runs down the back of your neck, if the tension becomes more and more palpable.

¿Has conocido alguna vez a un villano de verdad? ¿De los que aparecen en las noticias y a veces en los bosques por la noche? ¿Te has preguntado alguna vez si has nacido villano?

Al lobo le cuesta sobrevivir en nuestros bosques. Casi todas las brujas fueron quemadas en la Edad Media. Michel B. sigue en ello. Será el invitado especial de esta extraordinaria conferencia, donde revelará todos sus secretos. Gracias a un sistema de alta seguridad, podremos acercarnos a él y compartir sus aventuras, que acaban de publicarse en un relato autobiográfico titulado Je suis différent et alors?

No se sorprenda si un escalofrío de miedo le recorre la nuca, si la tensión se hace cada vez más palpable.

Haben Sie schon einmal einen echten Bösewicht getroffen? Einen, den man in den Nachrichten und manchmal nachts im Wald sieht? Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob man als Bösewicht geboren wird?

Der Wolf hat es schwer, in unseren Wäldern zu überleben. Im Mittelalter wurden fast alle Hexen verbrannt. Michel B. treibt immer noch sein Unwesen. Er ist ein außergewöhnlicher Gast dieser außergewöhnlichen Konferenz, bei der er ungefiltert Auskunft gibt. Dank einer Hochsicherheitsanlage können wir uns ihm nähern und an seinen Abenteuern teilhaben, die gerade in einer autobiografischen Erzählung mit dem Titel Je suis différent et alors? erschienen sind.

Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen ein Schauer des Schreckens über den Rücken läuft und die Spannung immer greifbarer wird.

