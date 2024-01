Claudi ARIMANY Trio 21 rue chanoine de Villeneuve Châtellerault, samedi 10 février 2024.

Châtellerault Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 22:30:00

Claudi Arimany est né à Granollers (Barcelone). Il est considéré comme l’un des solistes espagnols les plus prestigieux avec à son actif une grande carrière internationale. Considéré par Jean Pierre Rampal comme l’un des plus grands flutistes de sa génération, ils ont été compagnons sur les scènes du monde entier.

Programme : « Flûtes, virtuosité et Bel Canto »

21 rue chanoine de Villeneuve Nouveau Théâtre de Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



