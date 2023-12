La comtesse vient dîner ce soir 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault, 6 janvier 2024 15:00, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

La Ribambelle de Colombiers interprète une comédie de Patricia Haubé: « La Comtesse vient dîner ce soir ».

Synopsis: Constance de Chassegnac est très fière de son entreprise familiale, la société « Fémina » confection de sous vêtements féminins, lorsque son mari Edouard lui apprend que la société connaît de grosses difficultés financières, Constance ne semble pas prendre cela très au sérieux, mais lorsque Edouard lui annonce « nous sommes au bord du gouffre », elle trouve très vite la solution : « il faut faire intervenir la Comtesse » mais c’était sans compter sur les sept autres personnages, qui composent cette pièce, tous aussi colorés et atypiques les uns que les autres..

2024-01-06 fin : 2024-01-06 17:30:00. .

21 rue Chanoine de Villeneuve Le Nouveau Théâtre

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Ribambelle de Colombiers performs a comedy by Patricia Haubé: « La Comtesse vient dîner ce soir ».

Synopsis: Constance de Chassegnac is very proud of her family business, the « Fémina » company, which manufactures women’s underwear. When her husband Edouard tells her that the company is in serious financial difficulties, Constance doesn’t seem to take it very seriously, but when Edouard tells her « we’re on the brink of the abyss », she quickly finds the solution: « we’ve got to get the Countess involved », but that’s without counting on the seven other characters who make up this play, each as colorful and atypical as the next.

La Ribambelle de Colombiers representa una comedia de Patricia Haubé: « La Comtesse vient dîner ce soir ».

Sinopsis: Constance de Chassegnac está muy orgullosa de su empresa familiar, la compañía « Fémina », que fabrica ropa interior femenina. Cuando su marido Edouard le comunica que la empresa atraviesa serias dificultades financieras, Constance no parece tomárselo muy en serio, pero cuando Edouard le dice que « estamos al borde del colapso », ella encuentra rápidamente la solución: « hay que hacer intervenir a la Condesa », pero eso sin contar con los otros siete personajes que componen esta obra, cada uno tan pintoresco y atípico como el otro.

Die Ribambelle de Colombiers führt eine Komödie von Patricia Haubé auf: « La Comtesse vient dîner ce soir » (Die Gräfin kommt heute Abend zum Essen).

Inhalt: Constance de Chassegnac ist sehr stolz auf ihr Familienunternehmen, die Firma « Fémina », die Damenunterwäsche herstellt. Als ihr Mann Edouard ihr erzählt, dass die Firma in finanziellen Schwierigkeiten steckt, scheint Constance dies nicht sehr ernst zu nehmen, aber als Edouard ihr sagt: « Wir sind am Rande des Abgrunds », findet sie schnell eine Lösung: « Wir müssen die Gräfin eingreifen lassen ».

