Répertoire en scène 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault, 13 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Les élèves des classes de danse du conservatoire Clément Janequin vous proposent une relecture de pièces du répertoire classique, contemporain et jazz.

De Georges Balanchine à Ohad Naharin, en passant par Bob Fosse et Pina Bausch, découvrez ou redécouvrez des oeuvres chorégraphiques majeures, partez à la rencontre des personnalités incontournables de la danse en traversant les époques et les styles..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 20:30:00. .

21 rue Chanoine de Villeneuve Le Nouveau Théâtre

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Students in dance classes at the Clément Janequin Conservatory present a rereading of pieces from the classical, contemporary and jazz repertoires.

From Georges Balanchine to Ohad Naharin, not forgetting Bob Fosse and Pina Bausch, discover or rediscover major choreographic works, and meet some of dance’s greatest personalities across the ages and styles.

Los alumnos de las clases de danza del Conservatorio Clément Janequin presentan una relectura de piezas de los repertorios clásico, contemporáneo y de jazz.

De Georges Balanchine a Ohad Naharin, pasando por Bob Fosse y Pina Bausch, descubra o redescubra grandes obras coreográficas y conozca a algunas de las grandes personalidades de la danza en un viaje a través de las épocas y los estilos.

Die Schülerinnen und Schüler der Tanzklassen des Konservatoriums Clément Janequin präsentieren Ihnen eine Neuinterpretation von Stücken aus dem klassischen, zeitgenössischen und Jazz-Repertoire.

Von Georges Balanchine bis Ohad Naharin, von Bob Fosse bis Pina Bausch: Entdecken oder wiederentdecken Sie bedeutende choreografische Werke und begegnen Sie unumgänglichen Persönlichkeiten des Tanzes, indem Sie die Epochen und Stile durchqueren.

