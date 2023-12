Exposition – Noël à l’Accorderie 21 Rue Camille Buffardel Die, 1 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Vernissage le mercredi 6 décembre, lors du « Repas partagé » au local à partir de 12h.

Dans le cadre du soutien aux créateurs/artistes adhérents, l’Accorderie ouvre ses vitrines pour le mois de décembre à Sophie Mathieu, Patrice Guyon, Dominique Bardin..

2023-12-03 fin : 2023-01-03 . .

21 Rue Camille Buffardel L’Accorderie du Pays Diois

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Opening on Wednesday, December 6, during the « Shared Meal » at the premises from 12 noon.

As part of its support for member artists, the Accorderie is opening its windows for the month of December to Sophie Mathieu, Patrice Guyon and Dominique Bardin.

Inauguración el miércoles 6 de diciembre, durante la « comida compartida » en el local a partir de las 12.00 horas.

En el marco de su apoyo a los artistas miembros, la Accorderie abre sus escaparates durante el mes de diciembre a Sophie Mathieu, Patrice Guyon y Dominique Bardin.

Vernissage am Mittwoch, den 6. Dezember, während des « Gemeinsamen Essens » im Lokal ab 12 Uhr.

Im Rahmen der Unterstützung von Kreativen/Künstlern, die Mitglied sind, öffnet die Accorderie ihre Schaufenster für den Monat Dezember für Sophie Mathieu, Patrice Guyon, Dominique Bardin.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays Diois